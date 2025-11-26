PSV deklason Liverpoolin në Anfield

PSV ka shkaktuar surprizën e madhe të mbrëmjes në Champions League.
Skuadra holandeze e mposhti Liverpulin me rezultat bindës 4–1 në Anfield, në një ndeshje ku vendasit u dukën të pafuqishëm.
PSV kaloi në epërsi që në minutën e 6-të, kur Perisic realizoi nga penalltia.
Liverpool reagoi shpejt dhe gjeti golin e barazimit në minutën e 16-të përmes Szoboszlait.
Në pjesën e dytë, PSV shpërtheu plotësisht. duke shënuar edhe tre gola.
Guus Til riktheu epërsinë e holandezve në minutën e 56-të.
Dy golat e tjerë u shënuan nga Couhaib Driouech, në minutat 73′ dhe 90+1.
Me këtë fitore PSV arrin në kuotën e 8 pikëve, një më pak se Liverpuli.