Rama deklamon paturpshëm mosdhënien e dorëheqjes: pse s’mund të ndodhë e kundërta te ai?

Një njeri u shndërruar kokë e këmbë në sionist, s’mund të ketë më asnjë virtyt njerëzor
Edi Rama nuk ka befasuar aspak me një intervistë të dhënë së fundi në Reuters, ku ka deklaruar se nuk e jep dorëheqjen. E kudërta do përbënte habi, pasi do ishte në papërputhshmëri me karakterin e tij që nuk njeh as etikë, as urtësi, as atdhedashuri, as mirësi.
Me kartën e padurueshme të BE-së, ai ka vijuar në të tijën, në atë linjë arrogance të pashoqe, si dhe fyese për inteligjencën, duke i mëshuar rregullit të votës.
“Do të ishte tradhëti ndaj shqiptarëve që më dhanë një mandat të fortë për të përfunduar negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, ka deklaruar njeriu me të dhënat më të qarta të një tradhëtari nën udhëqjen e Shqipërisë.
Po ashtu, siç ia do puna, kaloi dhe në kartën tjetër: “Ndoshta disa forca, brenda dhe jashtë vendit, nuk duan që Shqipëria të ketë sukses si një pararendëse për anëtarësim në BE. Por unë nuk do të lejoj që dhuna të prishë të ardhmen evropiane të Shqipërisë.”
Këto që thotë janë jo vetëm varfëri e mendjes dhe intelektit, por dhe mjerim dhe falimentim moral për një njeri që u shfaq si shpresë për shqiptarët dhe që i zhgënjeu ata më shumë se askush tjetër para tij.
Tashmë, sfida e atyre që e dëgjojnë është që të mos ushqejnë iluzionin se ai mund të dorëhiqet ashtu siç i kërkohet. Edhe në dashtë ta bëjë këtë akt, nuk e lejojnë paktet e ndyra që ka bërë e që prej tyre duhet të vijojë me patjetër në krye të qeverisjes për t’i zbatuar ato, Zoti mos e dhëntë. Janë pakte me djajtë njerëzorë të botës: sionistët. Ai nuk është më shqiptar në asnjë kuptim, por një sionist në çdo kuptim.
Kush nuk e ka kuptuar endë këtë gjë, nuk ka kuptuar asgjë! /tesheshi.com/