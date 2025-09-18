Rashford ia siguron Barçës fitoren ndaj Newcastle

Marcus Rashford ka shënuar dy supergola, që ishin të parat me fanellën “blaugrana”.
Barcelona fitoi 2:1 në udhëtim te Neëcastle, në ndeshjen e xhiros së parë të fazës së ligës në Champions.
Golin për 1:0, Rashford e shënoi me kokë në minutën e 58-të pas harkimit të Jules Koundes.
Në minutën e 67-të, sulmuesi anglez realizoi me gjuajtje shumë të fuqishme nga distanca.
Anthony Gordon shënoi për Neëcastlen në minutën e fundit të ndeshjes.
Por, skuadra e tij nuk arriti të bënte më shumë në këtë përballje dhe mbeti pa pikë të fituar.