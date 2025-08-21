Robotët tani edhe vallëzojnë

Kompania kineze e robotikës, LimX Dynamics prezantoi robotin humanoid, të quajtur Limx Oli, i cili performoi një koncert të paprecedent vallëzimi në grup.
Disa robotë dolën përpara audiencës dhe më pas kjo grupi bashkoi elemente robotike me artin skenik përmes një valleje kolektive. Ata demonstruan edhe disa lëvizje elegante në stil baleti.
LimX Oli është dëshmi e avancimit të firmës LimX Dynamics në fushën e robotikës humanoide. Përmes kanalit të vet në YouTube, kompania konfirmoi se Oli performoi live përpara një audience më të gjerë gjatë konferencës World Robotic Conference 2025.
Roboti u prezantua zyrtarisht më 30 korrik, kur LimX Dynamics e bëri debutimin e tij si një robot humanoid me qëllime të shumta.
Oli është projektuar për kërkuesit e inteligjencës artificiale, inxhinierët e robotikës dhe integratorët e sistemeve. Është i disponueshëm në tre versione: Lite, EDU dhe Super, me çmime që fillojnë nga 21 800 dollarë e më lart.
Sistemi është ndërtuar me dizajn modular hardware dhe software, që u lejon përdoruesve të ndryshojnë duart e robotit me pajisje të ndryshme – përfshirë duar standarde, kapëse precize ose duar të lëvizshme. Kjo fleksibilitet e bën makinën të përshtatur dhe për detyra industriale, si edhe për përdorime eksperimentale.
SDK-ja (paketa për zhvillues) e ofruar ofron kontroll të plotë mbi nyjet, të dhënat nga sensorët dhe menaxhimin e punëve, e cila mundëson përdorimin e Olit si platformë testimi për hulumtime në robotikë apo si sistem në mjedise pune si depot ose linjat prodhuese.
Roboti është i gjatë 1,65 metra dhe ka 31 shkallë lëvizshmërie; është dizajnuar të tejkalojë kufizimet e robotëve me bazë rrotulluese dhe të demostrojë lëvizje komplekse dhe manipulim. Përmbledhur, Oli përfaqëson një platformë fleksibël që mund të menaxhojë lëvizje dinamike dhe manipulim objektesh, duke kombinuar përdorimin praktik industrial me lëvizje njerëzore e kreative.