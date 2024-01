​Sa është e dëmshme të hani ëmbëlsira para se të flini?

Shumë njerëz shijojnë ëmbëlsirat pas një vakti, por ngrënia e ëmbëlsirave në mbrëmje mund të çojë në dëshirat për sheqer shtesë para gjumit. Nëse konsumoni sheqer të rafinuar menjëherë para se të flini, ai mund të dëmtojë më tej trupin tuaj, veçanërisht kur bëhet fjalë për gjumin.

Mund të shkaktojë inflamacion

Ngrënia shumë sheqer është e lidhur fort me inflamacionin kronik, i cili është i lidhur me një sërë gjendjesh shëndetësore si sëmundjet e zemrës, obeziteti, kanceri dhe diabeti. Gjithashtu, inflamacioni shoqërohet me apnea të gjumit. Nëse keni apnea të gjumit, do të ndaloni frymëmarrjen për një kohë të shkurtër gjatë gjumit pasi rrugët tuaja të frymëmarrjes janë të bllokuara.

Neurologu Brandon R. Peters thotë se sheqeri mund të shkaktojë inflamacion të indeve në gojë dhe fyt, duke shkaktuar ënjtje të mëtejshme dhe rritje të prodhimit të mukusit.

Mund të ndikojë në cilësinë e gjumit

Edhe pse shumë njerëz mendojnë se konsumimi i sheqerit para gjumit i mban zgjuar dhe çon në hiperaktivitet, ka pak prova që sugjerojnë se kjo është e vërtetë. Sipas Akademisë së të ushqyerit dhe dietologjisë, ideja se ngrënia e sheqerit çon në hiperaktivitet te fëmijët vjen nga një studim i viteve 1970.

Por në vitet që pasuan, studime të tjera më të mëdha nuk arritën të provonin një lidhje midis sheqerit dhe hiperaktivitetit. Megjithatë, sheqernat e rafinuara shpejt e rrisin nivelin e sheqerit në gjak, gjë që mund të shkaktojë një ndjenjë të nxitimit të energjisë dhe të vështirësojë gjumin.

Mund të çojë në shtim në peshë

Përsëri, ka studime të kufizuara se si konsumimi i sheqerit para gjumit ndikon gjithashtu në peshën tuaj. Megjithatë, sheqeri i tepërt dihet se ruhet në qelizat yndyrore.

Gjithashtu, dihet se derisa jeni zgjuar trupi juaj mund ta përdorë atë sheqer për energji, por gjatë natës kur bëni pak ose aspak aktivitet fizik, sheqeri i tepërt mund të jetë problematik. Natën kur flemë, ne nuk e djegim atë sheqer, kështu që ka më shumë gjasa të çojë në ruajtjen e yndyrës dhe shtim në peshë.