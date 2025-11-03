Samsung dominon në tregun global të telefonave inteligjentë

Një total prej 320.1 milionë telefonash inteligjentë u dërguan globalisht në tremujorin e tretë të vitit 2025, sipas raportit të fundit të Omdia.
Samsung e mposht Apple, por Transsion është kompania e telefonave inteligjentë me rritjen më të shpejtë.
Pas një performance të zbehtë në gjysmën e parë të vitit, rritja e lehtë në tremujorin e tretë është një sinjal rimëkëmbjeje për tregun global të telefonave inteligjentë.
Transsion duket të jetë marka që korr më shumë përfitime, pasi regjistron një rritje prej 12% nga viti në vit dhe ngjitet në vendin e katërt me 28.6 milionë njësi.
Samsung është lideri i tregut, duke dërguar 60.6 milionë njësi për një pjesë të tregut prej 19%.
Apple regjistron një rritje modeste prej 4% krahasuar me vitin e kaluar, me 56.5 milionë dërgesa.
Xiaomi është marka e tretë më e madhe e telefonave inteligjentë, duke dërguar 43.4 milionë njësi gjatë tremujorit për një rritje të vogël prej 1%.
Pesë të parët mbyllen nga Vivo me 28.5 milionë dërgesa dhe një rritje vjetore prej 5%.
Bëhet e ditur se suksesi i Samsungut është kryesisht i nxitur nga suksesi i habitshëm i modeleve Galaxy Z Fold 7 dhe Z Flip 7 , si dhe Galaxy A07 dhe A17.
Nga ana e Apple, iPhone 17 i tejkaloi pritjet, ndërsa interesi i vazhdueshëm për iPhone 17 Pro dhe 17 Pro Max do të ndihmojë rritjen vjetore të kompanisë.