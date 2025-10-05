Sevilla ndal Barcelonën, fiton me rezultat të thellë

Skuadra e Sevillas ka shënuar fitore të madhe 4:1 ndaj Barcelonës në ndeshjen e vlefshme për javën e tetë në La Liga.
Vendasit treguan qysh në fillim se janë futur në fushë për t’i siguruar tri pikë të mëdha.
Golin e parë e shënoi një ish i Barcelonës, Alexis Sanchez – nga pika e bardhë e penalltisë.
Golat tjerë për ekipin e Sevillas i shënuan: Romero, Carmona dhe Adams.
Të vetmin për Barcelonën e shënoi Marcus Rashford.
Me këtë humbje, ekipi i Hansi Flick mbetet në pozitën e 2-të me 19 pikë, kurse Sevilla shkon në kuotën e 13 pikëve.