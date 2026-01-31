Shenjat që tregojnë praninë e gurëve në veshka

Gurët në veshka mund të prekin çdo pjesë të traktit urinar.
Ky problem shëndetësor shoqërohet shpesh me simptoma të ndryshme, të cilat mund të jenë nga më të lehtat deri tek dhimbjet e forta.
Shfaqja e gurëve në veshka zakonisht manifestohet me dhimbje, vështirësi gjatë urinimit, si dhe me të përziera apo të vjella.
Si mund të dalloni praninë e gurëve në veshka?
Ndër shenjat më të zakonshme paralajmëruese janë ndjesia e djegies gjatë urinimit, prania e gjakut në urinë dhe dhimbjet në zonën abdominale ose në pjesën e sipërme të mesit. Në raste të tilla, këshillohet konsultimi me mjekun.
Për trajtimin e këtij problemi, mjekësia moderne ofron medikamente që ndihmojnë në relaksimin e muskujve dhe në lehtësimin e dhimbjes, duke mundësuar largimin natyral të gurëve. Në disa raste, mjeku mund të rekomandojë edhe terapi parandaluese për të shmangur formimin e gurëve të rinj.
A është e nevojshme kirurgjia?
Kur gurët arrijnë një madhësi të konsiderueshme dhe paraqesin rrezik, ndërhyrja kirurgjikale bëhet e domosdoshme. Sot ekzistojnë metoda minimale invazive, si litotripsia, e cila shkrin gurët nga jashtë trupit, ureteroskopia që i thyen me laser, si dhe litotripsia perkutane ultrasonike, e realizuar përmes një ndërhyrjeje të vogël në pjesën e sipërme të mesit, nën anestezi të përgjithshme.
A mund të parandalohet rishfaqja e gurëve?
Sa i përket parandalimit, personat që janë përballur më parë me gurë në veshka kanë gjasa të larta që problemi të përsëritet brenda dhjetë viteve. Specialistët rekomandojnë identifikimin e faktorëve të rrezikut dhe ndjekjen e një stili të shëndetshëm jetese dhe ushqimi për të ulur mundësinë e rishfaqjes së tyre.