Shtatë truke ecjeje për të djegur më shumë kalori

Ecja është një nga format më të thjeshta dhe më të arritshme të ushtrimeve. Por me disa rregullime të vogla, ky aktivitet i përditshëm mund të bëhet një mënyrë tepër efektive për të djegur kalori dhe për të përmirësuar gjendjen tuaj fizike.
Pavarësisht nëse sapo keni filluar apo po kërkoni ta çoni rutinën tuaj në një nivel tjetër, teknika e duhur e ecjes mund t’ju ndihmojë të arrini rezultate më të mira. Avantazhi më i madh është se mund ta përshtatni lehtësisht ecjen në orarin tuaj të ngjeshur dhe prapë të përfitoni nga shumë përfitime shëndetësore, shkruan Index.hr.
Ecni më shpejt
Përshpejtimi i ritmit është një nga mënyrat më efektive për të djegur më shumë kalori. Ecja më shpejt e bën zemrën tuaj të punojë më shumë dhe muskujt tuaj të punojnë më shumë. Mundohuni të ecni me një ritëm ku ende mund të mbani një bisedë, por ndjeni frymëmarrjen tuaj të përshpejtohet.
Përfshini pjerrësitë
Ecja përpjetë rrit ndjeshëm punën e muskujve. Mund të ecni në kodra natyrore, të përdorni shkallë ose të rregulloni pjerrësinë e një piste vrapimi. Në këtë mënyrë, ju aktivizoni muskujt e këmbëve dhe të vitheve më fort, dhe përpjekja shtesë kontribuon në djegien e më shumë kalorive dhe forcimin e trupit tuaj, transmeton Klankosova.tv.
Provoni teknikën e ecjes së shpejtë
Ecja e shpejtë përfshin lëvizje të fuqishme të të gjithë trupit. Përkulni bërrylat në një kënd të drejtë dhe lëvizni krahët para dhe mbrapa ndërsa ecni. Një lëvizje e tillë rrit rrahjet e zemrës dhe përfshin muskujt e pjesës së sipërme të trupit
Prezantoni intervale
Stërvitja me intervale kombinon ritme të shpejta dhe të ngadalta të ecjes. Për shembull, ecni shpejt për një minutë, pastaj ngadalësoni për dy minuta. Ky ritëm rrit rrahjet e zemrës, përshpejton metabolizmin dhe ndihmon në djegien e kalorive në mënyrë më efikase
Mbani pesha të lehta
Shtimi i peshave të lehta në kyçet e duarve, kyçet e këmbëve ose duart tuaja krijon rezistencë shtesë që rrit punën e muskujve. Kjo do të djegë më shumë kalori dhe do të forcojë më tej krahët dhe këmbët tuaja.
Aktivizoni muskujt e barkut
Shtrëngoni me vetëdije muskujt e barkut gjatë ecjes dhe mbajeni trupin drejt. Aktivizimi i muskujve të barkut ndihmon në angazhimin e të gjithë trupit, mbron pjesën e poshtme të shpinës dhe kontribuon në një stabilitet më të mirë.
Zgjatni pak hapin tuaj
Hapat pak më të gjata aktivizojnë më shumë muskuj në këmbë dhe vithe, gjë që rrit djegien e kalorive. Kini kujdes të mos e teproni, pasi hapat shumë të gjatë mund të shkaktojnë shqetësim ose lëndim. Është më mirë ta zgjasni hapin gradualisht, sipas aftësive tuaja.