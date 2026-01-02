Shtyhet lansimi i Trump Mobile T1 të veshur me ar

Trump Mobile T1 i veshur me ar është goditur me një tjetër vonesë, me kompaninë që tani fajëson mbylljen e fundit të qeverisë për shtyrjen e lansimit në vitin 2026.
Është një pengesë frustruese për klientët që kanë porosi paraprake, të cilët ende presin që pajisja “e prodhuar në Amerikë” të materializohet vërtet.
Duket se pritja për Trump Mobile T1 do të jetë pak më e gjatë.
Pikërisht kur po mbyllnim vitin, u përhap lajmi se telefoni inteligjent i veshur me ar nuk do të dalë në shitje në vitin 2025.
Sipas një raporti të ri, përfaqësuesit e shërbimit ndaj klientit të Trump Mobile thonë se vonesa po i atribuohet mbylljes së fundit të qeverisë amerikane.
Mbyllja, e cila zgjati nga 1 tetori deri më 12 nëntor, thuhet se shkaktoi një vonesë në FCC, duke pezulluar miratimet e nevojshme për pajisjen.
Ndërsa kompania tani po vlerëson një lansxim për mesin ose fundin e janarit 2026, vlen të përmendet se kjo nuk është hera e parë – apo edhe e dytë – që objektivat kanë ndryshuar.
Fillimisht i planifikuar për një lansim në gusht, afati kohor ka ndryshuar vazhdimisht.
Kjo vonesë nuk prek vetëm një kompani; ajo nxjerr në pah se sa i brishtë mund të jetë zinxhiri i furnizimit me teknologji kur operacionet qeveritare ngecin.