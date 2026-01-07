Shurupi me mjaltë dhe qepë, kura efektive kundër kollës

Kur prekemi nga gripi ne drejtohemi menjëherë tek ilaçet apo shurupet dhe harrojmë që një ndihmë e vlefshme mund të gjendet edhe në mjetet juridike natyrore. Në fakt, ushqimi ka të gjithë përbërësit që janë baza e ilaçeve që ne marrim. Për shembull në mjaltë dhe qepë gjejmë gjithçka që na nevojitet për të gjetur lehtësim nga kolla.
Ja hapat që duhet të ndiqni për të përgatitur një shurup natyral që duhet të merret sipas nevojës ose si një formë parandalimi.
Kolla është një formë e mbrojtjes së trupit, i cili vë në fuqi këtë mekanizëm për të provuar të dëbojë praninë e huaj që bënë të vështirë frymëmarrjen siç janë viruset, bakteret, substancat që shkaktojnë alergji ose trupa të ngurtë si një copë bukë. Edhe gëlbaza që shpesh shoqëron kollën, prodhohet nga trupi si mbrojtje, sepse kap substanca të huaja dhe ndihmon në dëbimin e tyre.
Mjalti dhe qepa janë dy ushqime të çmuara për mirëqenien e trupit të njeriut: ato përmbajnë përbërës që mund të zgjidhin probleme, përfshirë dhe kollitjen. Mjalti ka veti antimikrobike dhe anti-inflamatore që është në gjendje të zvogëlojë acarimin e traktit respirator që shfaqet me kollitje dhe ndihmon në dëbimin e gëlbazës. Qepa ka veti anti-inflamatore dhe antivirale dhe që nga kohërat e lashta është përdorur për të trajtuar sikletet e traktit respirator, falë përmbajtjes së komponimeve me bazë squfuri.
Me këto dy përbërës mund të përgatisni një shurup natyral të shkëlqyeshëm.
Përbërësit:
Një qepë
400 ml ujë
Lëngun e një limoni
Një lugë mjaltë.
Përgatitja:
Qëroni qepën dhe prijeni në copa të mëdha ose të vogla në varësi të preferencës tuaj. Vendosni qepën në ujë të valë dhe lëreni të ziejë për 15 minuta. Lëreni të ftohet për 5 minuta, pastaj shtoni limonin dhe mjaltin. Hidhni shurupin në një kavanoz dhe piheni 2-3 herë, çdo ditë. Kjo kurë do ju ndihmojë në lehtësimin nga kolla dhe parandalimin e sëmundjeve të zakonshme sezonale.
Si gjithmonë, ju kujtojmë se informacioni në këtë artikull nuk mund të zëvendësojë mendimin e një specialisti. Për çdo ndërlikim, dyshim apo problem, është gjithmonë mirë të konsultoheni me një mjek.