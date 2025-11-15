Si ta ruani rrushin deri në një vit: Hapat e thjeshtë për ngrirje dhe përdorim

Rrushi është në kulmin e sezonit dhe shija e tij e ëmbël e freskuese është perfekte si meze, në smoothie apo receta të ndryshme. Por, si ta shijoni këtë frut të dashur edhe jashtë sezonit? Zgjidhja është ngrirja – një metodë e thjeshtë që e ruan rrushin deri në 12 muaj.
Si ta ngrini rrushin në mënyrë të sigurt dhe të efektshme:
Lani dhe thani rrushin plotësisht.
Hiqni kokrrat nga bishti.
Vendosini në një tepsi me letër pjekjeje, mbulojini me plastikë dhe futini në ngrirje për 2–3 orë.
Kur të jenë ngrirë, transferojini në qese për ngrirje dhe ruajini në ngrirje për përdorim të mëvonshëm.
Në këtë mënyrë, rrushi mund të qëndrojë i ngrirë deri në 12 muaj. Megjithatë, pas shkrirjes, lëkura mund të humbasë freskinë dhe krokantësinë, por shija mbetet e njëjtë dhe shumë e këndshme.
Si ta shkrini rrushin:
Për rezultate më të mira, lëreni të shkrihet ngadalë në frigorifer gjatë natës, në një enë ose qese të mbyllur.
Përdorimet e rrushit të ngrirë:
Si meze freskuese: Kokrrat e ngrira janë perfekte për ditët e nxehta.
Në smoothie: I japin shije të ëmbël dhe teksturë kremoze.
Në receta të kripura: Kombinohet mirë me mish, djathë apo perime të pjekura, si p.sh. me lulelakër dhe djathë feta.
Në ëmbëlsira dhe reçele: Pas shkrirjes, përdoreni në torte, puding ose reçel të bërë vetë në shtëpi.