Si të përmirësoni menjëherë cilësinë e imazhit në televizorin tuaj

Në kohën kur televizorë 4K me ekran të madh mund të blihen për rreth 450 euro ose edhe më pak, shumë përdorues nuk e shfrytëzojnë plotësisht potencialin e pajisjes së tyre sepse e lënë atë me cilësimet origjinale nga fabrika.
Ekspertët e teknologjisë thonë se shumica e modeleve televizive nuk janë optimizuar si duhet sapo nxirren nga kutia, dhe disa rregullime të thjeshta mund të përmirësojnë ndjeshëm përvojën e shikimit.
Një nga ndryshimet më të rëndësishme është çaktivizimi i funksionit “motion smoothing”, i cili shpesh është aktiv nga prodhuesi.
Kjo teknologji shton në mënyrë artificiale frekuencën e imazhit dhe mund ta bëjë pamjen të duket e “çuditshme” ose si telenovelë, veçanërisht në filmat me ritëm më të ngadaltë.
Po ashtu ekspertët rekomandojnë uljen e nivelit të mprehtësisë (sharpness), sepse nivelet shumë të larta shpesh krijojnë një efekt të “filtruar” dhe mund të prishin detajet natyrale të imazhit.
Shumë përdorues instalojnë edhe regjimin e dritës (Vivid), duke menduar se shfaq imazhin më mirë, por ky profil shpesh tepron me ngjyrat dhe kontrastin, duke i bërë ato të dukshme jo natyrale, veçanërisht në ekranet OLED me mbështetje HDR.
Kontrasti është një tjetër pikë kyçe: në cilësimet e fabrikës ai shpesh vendoset shumë lart, gjë që mund ta bëjë imazhin të duket të zbehtë dhe pa detaje në zonat shumë të ndriçuara dhe të errëta.
Ndryshimet e sugjeruara — edhe pse duken të vogla — mund të transformojnë seriozisht cilësinë e imazhit në televizorin tuaj dhe ta bëjnë përvojën e shikimit më të këndshme dhe më natyrale, duke ju ndihmuar të shfrytëzoni plotësisht potencialin e pajisjes që keni blerë.