Simptomat që tregojnë se ju mungojnë proteinat

Ju ndoshta nuk i keni lidhur simptomat e mëposhtme me mungesën e proteinave, por ato mund të jenë shkaku i gjendjes së keqe të flokëve, lëkurës ose thonjve tuaj.

Ne i lidhim kryesisht proteinat me ndërtimin dhe forcimin e muskujve, por ato kryejnë edhe funksione të tjera të rëndësishme në trupin tonë. Ato janë, ndër të tjera, materiali ndërtimor i vendeve që formojnë flokët, thonjtë dhe lëkurën.

Gjendja e keqe e flokëve, thonjve dhe lëkurës

Në rastin e mungesës së proteinave, në mënyrë që trupi të kursejë energji dhe proteinat e pakta që ka ende, rritja e flokëve ndalet, duke rezultuar në flokë të hollë dhe rënie të shpeshtë. Thonjtë tuaj bëhen më të butë dhe thyhen lehtësisht. Qërimi i lëkurës ndodh kryesisht në kofshë dhe të pasme, ku do të vini re se është më i irrituari dhe më i ashpër në prekje. Këto simptoma e bëjnë lëkurën më të ndjeshme ndaj alergjive.

Ju jeni shpesh i sëmurë

Ju duket se kaloni nga një i ftohtë në tjetrin dhe nuk ndiheni kurrë plotësisht të shëndetshëm? Ndryshimet e papritura të motit apo viruset nuk janë fajtorë, por imuniteti juaj më i dobët mund të jetë për shkak të mungesës së proteinave në trupin tuaj.

Kur nuk hani mjaftueshëm proteina, trupi fillon të përdorë limfocitet T (të quajtura edhe qeliza T) si burim energjie. Detyra kryesore e këtyre qelizave është mbrojtja nga viruset dhe bakteret, prandaj sistemi imunitar është dobësuar. Përveç se sëmureni më shpesh, mund të vëreni gjithashtu se plagët dhe skuqjet shërohen më ngadalë.

Ju nuk mund të humbni peshë

Nëse po përpiqeni të humbni peshë duke kufizuar marrjen e ushqimit, mund t’i bëni vetes një shërbim të keq. Është mirë nëse ndaloni së ngrëni ëmbëlsirat dhe ushqimet e tjera që ju shtuan në peshë, por është keq nëse hani gjithnjë e më pak dhe kështu ia privoni trupit lëndët ushqyese të nevojshme.

Proteinat ju mbajnë të ngopur, kështu që ka më pak gjasa të kërkoni ushqime të padëshiruara ose të hani rregullisht, dhe si rezultat, do të humbni yndyrë, jo masë muskulore. Sigurisht që kur bëhet fjalë për rënien në peshë, mund të ketë edhe arsye të tjera pse nuk mund të humbni peshë, ndaj ju këshillojmë që të konsultoheni me një trajner apo nutricionist.

Ënjtje

Ndoshta këmbët tuaja të fryra nuk janë rezultat i shumë hapave, por përkundrazi tregojnë mungesë të lëndëve ushqyese në trupin tuaj, veçanërisht proteinave. Një ënjtje e tillë, në dukje pa arsye, zakonisht ndodh në kyçe, këmbë, këmbë. Kjo ndodh për shkak të mbajtjes së lëngjeve që normalisht do të ishin në enët tuaja të gjakut. Në këtë rast, ju mund të rrisni vetë marrjen ditore të proteinave, por mund të konsultoheni edhe me mjekun tuaj i cili do të gjejë një zgjidhje tjetër për problemin tuaj.