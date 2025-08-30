S’mjafton goli i Muriqit, Reali mposht Mallorcan

Skuadra e Real Madridit ka shënuar fitore 2:1 ndaj Mallorcas në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë në La Liga.
Tri golat e këtij takimi u shënuan në pjesën e parë, shkruan Indeksonline
Të parët që shënuan ishin mysafirët me anë të sulmuesit kosovar, Vedat Muriqi.
Muriqi shënoi gol të bukur në minutën e 18’të.
Por, nuk zgjati shumë festa e Mallorcas. Pasi skuadra e Xabi Alonsos shënoi dy gola të shpejt me anë të Arda Guler dhe Vinicius Jr.
Me këtë fitore, Real Madrid shkon në kuotën e nëntë pikëve në pozitën e parë në La Liga.