Sot 6 vite pa ty … !

Sot përkujtojmë Rapsodin Osman Sef Mleqani

Kur mendon për Bacin Osman te bijën ne mend shume gjera …E kupton se telat te sharkisë nuk janë veç tela; por janë sikur vijat e bardha te rrugës qe te ndajnë

kahjet e rrugës,njashtu edhe kënga e Osman Sefes na ndihmoj te ndahemi nga tradhtia dhe jo njerëzia , dhe te qojnë tek liria, atdhedashuria, dashuria për Zotin, vendin, fenë, familjen…

E kupton edhe se tingulli i sharkisë nuk është vetëm tingull; është një za qe del nga thellësia e një druri por shkon thelle ne zemrat e njerëzve, është një tingull qe ngulitet ne mendjet e krejt popullit;

E kur i mendon krejt këto e kupton edhe një gjë: qe Baci Osmani nuk ishte vetëm kengetar, rapsod apo shahir…

Kjo për arsye se janë disa njerëz qe nëse i shikojme me mikroskopin e mendjes mundesh me analizua krejt popullin vetëm tek ai njeri.

E Osman Sefa është pikërisht ai njeri i cili kishte një rol shume te madhe ne proceset historike ne te cilat kaloj populli ynë..

Ai i këndonte ATDHEUT dhe na bënte te gjithëve ta duam atdheun.

Ai i këndonte HERONJVE dhe na bënte ti duam ata.

Ai i këndonte FESË dhe na bënte ta duam atë…

Ai i këndonte MORALIT kombëtar e njerëzor dhe na bënte te jemi prej atyre qe e luftojmë degjenerimin …

Kur këndonte kengen MOJ SHQIPNI MOS THUAJ MAROVA na ipte optimizëm,Kengen për Ahmet Delin Sakicën e tij e bënte aq krenare…

Per Ahmet Shtimen dhe guximin e tija

Per Shote e Azem Galicen

Per Salih Shabanin

Per Shaban Polluzhen e Mehmet Gradicen

Per Shkodren,per Elbasanin ,Krujen per Qanakalan dhe ne fund per :

Shaban Hamez e komandant Adem Jsharin……

Tu rrit nera Osman Sefa ashtu siç na i ke knaq zemrat tone me kengen tane Zoti te kënaqt dhe na bashkoftë ne xhennet AMIN !

Nga: Osman S Musliu