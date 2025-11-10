Spalletti projekton formacionin për Zhegrovën

Trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti gjithnjë e më shumë po mbetet i fascinuar me yllin e Kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova.
Zhegrova ka mahnituar sërish Spallettin kur u aktivizua nga banka e rezervistëve në ndeshjen e fundit, në të cilën Juventusi luajti pa gola kundër Torinos.
Për 25 minuta lojë sa ishte në fushë, Zhegrova krijoi katër raste të rrezikshme dhe ishte i papërmbajtshëm për lojtarët e Torinos.
Kështu që, Spalletti po mendon të krijojë një modul apo sistem të lojës që i përshtatet plotësisht Zhegrovës, i cili ende nuk është 100% gati fizikisht.
Mediumet italiane kanë raportuar se Spalletti ka në mendje formacionin 4-3-3 apo 4-2-3-1 për ta shfrenuar edhe më tej fantazinë e Zhegrovës në fushë.
26-vjeçari para fillimit të këtij sezoni iu bashkua Juventusit nga Lille dhe deri më tani ka vetëm pesë paraqitje në total, tri në Serie A dhe tri në Ligën e Kampionëve.