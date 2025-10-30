Vojvoda shënon në fitoren e Comos

Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Mërgim Vojvoda, e ka realizuar golin e parë të këtij sezoni me Comon.
30-vjeçari që paraqitet në krahun e djathtë, e realizoi golin e fundit në fitoren 3:1 të Comos ndaj Hellas Veronas.
Ndeshja i takoi xhiros së nëntë të Serie A dhe u zhvillua të mërkurën mbrëma.
Vojvoda u inkuadrua në minutën e 78-të, ndërsa golit iu gëzua në minutën e dytë të kohës shtesë.
Ai shënoi me gjuajtje shumë të fuqishme nga zona.
Como pas nëntë ndeshjeve ka 16 pikë, ndërsa Verona mbetet me pesë gjithsej.