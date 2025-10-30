Vojvoda shënon në fitoren e Comos

Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Mërgim Vojvoda, e ka realizuar golin e parë të këtij sezoni me Comon.

30-vjeçari që paraqitet në krahun e djathtë, e realizoi golin e fundit në fitoren 3:1 të Comos ndaj Hellas Veronas.

Ndeshja i takoi xhiros së nëntë të Serie A dhe u zhvillua të mërkurën mbrëma.

Vojvoda u inkuadrua në minutën e 78-të, ndërsa golit iu gëzua në minutën e dytë të kohës shtesë.

Ai shënoi me gjuajtje shumë të fuqishme nga zona.

Como pas nëntë ndeshjeve ka 16 pikë, ndërsa Verona mbetet me pesë gjithsej.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI