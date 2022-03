​6 simptoma të cilësisë së dobët të ajrit

Ndotësit e ajrit përkeqësojnë simptomat e sëmundjeve të frymëmarrjes, si astma, fibroza cistike dhe kanceri i mushkërive, gjë që e bën edhe më të rëndësishme për njerëzit me këto kushte që të mbajnë ajrin e shtëpive të tyre sa më të pastër.

Por cilat janë simptomat më të zakonshme të cilësisë së dobët të ajrit? Dhe si mund ta përmirësojmë cilësinë e ajrit në shtëpitë tona? Ne folëm me ekspertët për të zbuluar.

Irritim i syve, hundës dhe fytit

Sistemi ynë imunitar do t’i përgjigjet pranisë së alergjenëve duke aktivizuar mukozën në hundë dhe fyt, duke na bërë të kollitem, teshtimë dhe hundët të na vrasin. Ju gjithashtu mund të zbuloni se keni kruajtjet dhe lotim të syve, që është një tjetër simptomë se sistemi juaj imunitar po aktivizohet nga ndotësit në ajër.

Pluhuri, ndotësit mikrobikë si sporet e mykut ose bakteret e ajrit, tymi i duhanit, pesticidet, dezinfektuesit dhe madje edhe parfumi mund të irritojnë sistemin tonë të frymëmarrjes dhe të shkaktojnë simptoma ose cilësi të dobët të ajrit.

Studimet kanë treguar se shtëpitë tona mund të jenë plot me këta irritues, si dhe disa ndotës të jashtëm që hyjnë brenda, veçanërisht nëse jetoni në një zonë shumë të populluar.

Sëmundjet e frymëmarrjes

Simptomat e sëmundjeve të frymëmarrjes si astma shpesh janë shumë më të këqija në zonat me cilësi të dobët të ajrit. Ndotësit e ajrit si tymi, poleni dhe pluhuri mund të shkaktojnë sulme astme, të cilat mund të jenë fatale, veçanërisht te fëmijët.

Enesta Jones, zëdhënëse e Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA), shpjegon mënyrat më të mira për të mbështetur një person me astmë në shtëpinë tuaj.

“Nëse keni astmë, mund të reagoni vetëm ndaj një shkaktari ose mund të zbuloni se disa gjëra veprojnë si nxitës. Sigurohuni që të punoni me një mjek për të identifikuar shkaktarët dhe për të zhvilluar një plan trajtimi që përfshin mënyra për të reduktuar ekspozimet ndaj shkaktarëve tuaj të astmës.”

Një grua që kollitet. Kollitja është zakonisht shenja e parë e një infeksioni respirator.

Simptomat e kancerit të mushkërive dhe fibrozës cistike gjithashtu shpesh përkeqësohen nga cilësia e dobët e ajrit, për shkak të ndikimit të këtyre kushteve në mushkëri. Ndërsa shumica e njerëzve janë të vetëdijshëm se pirja e duhanit është një faktor i zakonshëm kontribuues për zhvillimin e kancerit të mushkërive, ju mund të mos jeni të vetëdijshëm se cilësia e dobët e ajrit, veçanërisht ndotja e ajrit, mund të rrisë rrezikun për të zhvilluar këtë sëmundje.

Marramendje

Marramendja është një tjetër simptomë e zakonshme e cilësisë së dobët të ajrit. Ndotësit e ambienteve të brendshme, si monoksidi i karbonit, shpesh shkaktojnë ndjesi marramendjeje dhe marramendjeje, të cilat mund të tregojnë se ajri që po thithni mund të jetë i kontaminuar. Si monoksidi i karbonit ashtu edhe dyoksidi i karbonit mund t’ju helmojnë, të shkaktojnë dëmtim të indeve dhe madje të shkaktojnë vdekje nëse jeni të ekspozuar ndaj tyre për një kohë të gjatë.

Nëse shihni se simptomat tuaja zhduken pasi të largoheni nga zona, është e rëndësishme që të telefononi një profesionist për të kontrolluar rrjetin e gazit për rrjedhje të mundshme. Pajisjet shtëpiake të mirëmbajtura siç janë kaldaja, zjarret me gaz, sobat dhe ngrohësit e ujit mund të rrjedhin monoksid karboni dhe të shkaktojnë disa simptoma të cilësisë së dobët të ajrit. Ju mund të blini detektorë të monoksidit të karbonit me një çmim mjaft të lirë nga shumica e dyqaneve të pajisjeve ose supermarketeve.

Dhimbje koke

Ngjashëm me marramendjen, dhimbja e kokës mund të jetë një shenjë e helmimit nga monoksidi i karbonit, ose nëse jeni në një zonë të ajrosur dobët, mund të jetë gjithashtu një shenjë e niveleve të larta të dyoksidit të karbonit. Studimet kanë treguar se të jetuarit në zona shumë të ndotura, si pranë një rruge kryesore apo aeroportit, është lidhur me përkeqësimin e problemeve të frymëmarrjes, sëmundjeve infektive dhe madje ka edhe defekte në lindje.

Lodhja

Lodhja mund të jetë një tjetër simptomë e cilësisë së dobët të ajrit, shpesh e lidhur me kushtet e frymëmarrjes si astma. Tarifa që shkaktojnë sëmundjet e frymëmarrjes në trup mund të çojë në atë që dikujt me këto kushte t’i mbarojë energjia më shpejt se një person i shëndetshëm, ose të luftojë për të përfunduar detyrat themelore që do të konsideroheshin të lehta. Nëse dikush ka simptoma aktive të astmës, ata mund të zbulojnë se ata gjithashtu përjetojnë lodhje për shkak të stresit psikologjik të përpjekjes për të kontrolluar simptomat e tyre dhe për të shmangur një sulm.

Legjionella

Sistemet e ajrit të kondicionuar të mirëmbajtura keq mund të përmbajnë baktere legjionella, të cilat mund të çojnë në zhvillimin e sëmundjes së legjionarëve. Këto baktere jetojnë në ujë në sistemet e ajrit të kondicionuar dhe mund të shtyhen në ajër kur sistemi është i ndezur. Ato më pas mund të merren me frymë, veçanërisht në zonat me ajrim të dobët. Është e rëndësishme të mbani të pastër sistemet e ajrit të kondicionuar, në mënyrë që të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të kësaj sëmundjeje të keqe nga cilësia e dobët e ajrit.

Si të përmirësoni cilësinë e ajrit

Njohja e indeksit të cilësisë së ajrit për zonën tuaj lokale mund t’ju ndihmojë të kuptoni se sa problem është cilësia e ajrit ku jetoni. Investimi në një pastrues ajri është gjithashtu një mënyrë e përballueshme për të reduktuar sasinë e alergjenëve dhe irrituesve në ajrin e shtëpisë tuaj.

Mund të siguroheni që shtëpia juaj të jetë e ajrosur siç duhet kur përdorni spërkatës të gazuar ose kur digjni ndonjë gjë si temjan ose qirinj, të cilat prodhojnë blozë. Pastroni dhe mirëmbani siç duhet pajisjet si kondicionerët dhe sobat, dhe sigurohuni që të keni vendosur detektorë të monoksidit të karbonit për të kontrolluar ajrin e brendshëm për ndotës potencialisht të rrezikshëm.

Zëdhënësi i EPA-s, Nick Conger thotë se janë tri strategji për përmirësimin e cilësisë së ajrit të brendshëm – kontrolli i burimit, ventilimi i përmirësuar dhe pastrues ajri.”

Kontrolli i burimit është kur ne identifikojmë burimet e cilësisë së dobët të ajrit në shtëpinë tonë dhe i neutralizojmë ato. Për shembull, nëse keni izolim të përkeqësuar të asbestit në shtëpinë ose vendin tuaj të punës, do të ishte më efektive ta hiqni atë në mënyrë të sigurt nga një profesionist për të mohuar efektet e tij. Ndotësit e jashtëm si pesticidet mund të vijnë gjithashtu në shtëpinë tuaj – kështu që gjetja e një alternative natyrale për këto në kopshtin tuaj mund të zvogëlojë në mënyrë efektive edhe ndotjen e ajrit të brendshëm.