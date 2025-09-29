Apple reagon pas raportimeve për gërvishtje në modelet iPhone 17

Pasi thuhet se janë vërejtur gërvishtje në modelet iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max dhe iPhone Air të ekspozuara në lokacione të ndryshme të Apple Store, gjigandi i teknologjisë vjen me një reagim.

Modelet të kaltër të errët tregojnë gërvishtje, ndërsa i njëjti problem është shfaqur për iPhone Air të zi, shkruajnë mediat e huaja.

Apple thotë se gërvishtjet nuk janë aspak gërvishtje dhe se thjesht duhet të pastroni zonën e prekur për t’i larguar ato që duken si gërvishtje.

Nëse hasni probleme me gërvishtjet ose, siç thotë Apple, materialet, lajmi i mirë është se nuk do të ketë asnjë ndikim në mënyrën se si funksionon iPhone juaj.

Por natyrisht, duhet të merrni në konsideratë një mbulesë gjithsesi për telefonin tuaj.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI