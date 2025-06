Atletico Madridi arrin marrëveshjen me yllin e La Ligës

Atletico Madrid ka arritur marrëveshjen me një nga yjet e La Ligës të sezonit që lamë pas.

Bëhet fjalë për mesfushorin amerikan, Johnny Cardoso nga Real Betisi.

“Los Colchoneros”, do të paguajë rreth 30 milionë euro për amerikanin, i cili pritet të nënshkruajë edhe një kontratë pesëvjeçare.

Johnny Cardoso to Atlético Madrid, here we go!

Deal agreed in principle for package in excess of €30m and five year contract ready for the midfielder since start of June.

Final details being fixed today with Real Betis then Johnny will join Atlético. pic.twitter.com/oNxZurpIq8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025

Cardoso, sezonin që lamë pas ishte një nga yjet e Real Betisit, ku bëri rreth 46 paraqitje dhe shënoi 4 gola dhe 1 asist.

Ai po ashtu arriti në finalen e Ligës së Konferencës ndaj Chelseat, të cilët e humbën me rezultat 1-4.