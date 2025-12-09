Barça dhe Reali mësojnë rivalët në Kupë të Mbretit

Është hedhur shorti për raundin e 32-tave të Kupës së Mbretit. Barça dhe Reali do të kenë punë të lehtë në raundin e radhës.
Barcelona udhëton për takimin me Guadalajara, ndërsa Real Madridi i shkon skuadrës Talavera de le Reina. Atletico Madridi luan ndaj Atletico Balaares.
Këto janë 16 ndeshjet e Kupës së Mbretit
Ourense CF – Klubi Atletik
Atlético Baleares – Atlético de Madrid
Talavera de la Reina – Real Madrid
Guadalajara – FC Barcelona
Real Murcia – Real Betis
CD Eldense – Real Sociedad
Burgos CF – Getafe CF
Leonesa Kulturore – Levante UD
SD Eibar – Elche CF
Deportivo de la Coruña – RCD Mallorca
Racing Santander – Villarreal
Sporting Gijón – Valencia CF
SD Huesca – CA Osasuna
Granada – Rayo Vallecano
Albacete Balompié – Celta de Vigo
Deportivo Alavés – Sevilla