Barça dhe Reali mësojnë rivalët në Kupë të Mbretit

Është hedhur shorti për raundin e 32-tave të Kupës së Mbretit. Barça dhe Reali do të kenë punë të lehtë në raundin e radhës.

Barcelona udhëton për takimin me Guadalajara, ndërsa Real Madridi i shkon skuadrës Talavera de le Reina. Atletico Madridi luan ndaj Atletico Balaares.

Këto janë 16 ndeshjet e Kupës së Mbretit

Ourense CF – Klubi Atletik

Atlético Baleares – Atlético de Madrid

Talavera de la Reina – Real Madrid

Guadalajara – FC Barcelona

Real Murcia – Real Betis

CD Eldense – Real Sociedad

Burgos CF – Getafe CF

Leonesa Kulturore – Levante UD

SD Eibar – Elche CF

Deportivo de la Coruña – RCD Mallorca

Racing Santander – Villarreal

Sporting Gijón – Valencia CF

SD Huesca – CA Osasuna

Granada – Rayo Vallecano

Albacete Balompié – Celta de Vigo

Deportivo Alavés – Sevilla

