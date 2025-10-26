Bill Gates zbulon tre punët që do t’i mbijetojnë inteligjencës artificiale

Debati rreth ndikimit dhe implikimeve të inteligjencës artificiale në të ardhmen e punës globale është hapur shumë, përfshirë bashkëthemeluesin e Microsoft, i cili po nxjerrin në pah rreziqet e rritjes së shpejtë të automatizimit dhe “mposhtjes” së aftësive njerëzore.
Në blogun e tij të titulluar “Shënimet e Gates”, Bill Gates identifikon tre fushat profesionale që do t’i “mbijetojnë” shfaqjes gjithëpërfshirëse të inteligjencës artificiale, duke vënë në dukje se është gabim të mendosh se mjekësia ose ligji do të mbeten të padëmtuara.
Ai thekson rëndësinë e aftësive njerëzore, të cilat janë të vështira për t’u replikuar nga algoritmet, në fusha strategjike për të ardhmen e punës globale. Ata që do t’i rezistojnë automatizimit për shkak të aftësive të tyre, thekson ai, janë ekspertë në programim, biologji dhe efikasitet energjetik.
Bashkëthemeluesi i Microsoft argumenton se pavarësisht kompleksitetit të automatizimit, mbikëqyrja nga ekspertët, vendimmarrja komplekse dhe inovacioni do të mbeten në duart njerëzore në këto fusha.
Gates argumenton se programimi është një formë thelbësore e shkrim-leximit, sepse zhvillimi i softuerëve është gjuha e sektorëve strategjikë si komunikimi, shëndetësia dhe siguria. Ndërsa ai pranon se IA ka bërë përparim në prodhimin e kodit, ai paralajmëron se “IA mund të shkruajë kod, por ende kërkon mbikëqyrje njerëzore të aftë për t’u zhvilluar siç duhet”.
Puna e programuesve, shpjegon ai, nuk kufizohet vetëm në krijimin e mjeteve dixhitale, por përfshin mbikëqyrjen, korrigjimin dhe udhëzimin e algoritmeve, si dhe përfshirjen e vlerave etike dhe zbulimin e paragjykimeve, detyra që sistemet autonome ende nuk mund t’i kryejnë.
Në fushën e biologjisë, Gates thekson rolin e saj qendror në inovacionin shkencor modern, por edhe përballë sfidave të tilla si pandemitë. Rritja e bioteknologjisë, redaktimit të gjeneve dhe mjekësisë së personalizuar ka hapur mundësi të reja për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve.
Gjykimi i biologëve, argumenton ai, është thelbësor si në menaxhimin e krizave shëndetësore ashtu edhe në hartimin e zgjidhjeve të personalizuara shëndetësore, sepse algoritmet, pavarësisht se sa të përparuara janë, nuk mund t’i replikojnë këto aftësi.
Gjithashtu, lidhur me sektorin e energjisë, ai vëren se ai ka fituar rëndësi strategjike në kalimin drejt burimeve të pastra të energjisë dhe në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Gates thekson rëndësinë e ekspertëve të energjisë në zhvillimin e teknologjive të tilla si kapja e karbonit dhe hidrogjeni i gjelbër.
Këto inovacione kërkojnë profesionistë të aftë për të kuptuar dhe ridizajnuar sisteme komplekse, duke parashikuar ndikimet e tyre mjedisore. Edhe pse inteligjenca artificiale ndihmon në optimizimin e proceseve të energjisë, ajo nuk mund të zëvendësojë kreativitetin dhe gjykimin njerëzor të nevojshëm për të adresuar sfidat e qëndrueshmërisë.
Një raport nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) dhe Instituti Kombëtar i Kërkimeve të Polonisë (NASK) vlerëson se një në katër vende pune në të gjithë botën është potencialisht e ekspozuar ndaj Inteligjencës Artificiale produktive.
Studimi tregon se transformimi i detyrave, në vend të zëvendësimit të plotë, do të dominojë. Analiza bën dallimin midis vendeve të punës me rrezik të lartë automatizimi dhe atyre që do të evoluojnë përmes përshtatjes së funksioneve të tyre.
Profesionet administrative janë ndër më të rrezikuarat, ndërsa profesionet me aftësi të larta, të tilla si programimi, biologjia dhe energjia, demonstrojnë qëndrueshmëri më të madhe.