Çfarë duhet të hani dhe çfarë duhet të shmangni gjatë Ramazanit?

Gjatë Ramazanit, miliona myslimanë në mbarë botën fokusohen në reflektimin e brendshëm dhe agjërojnë nga muzgu deri në agim.

Agjërimi gjatë Ramazanit jo vetëm që ndryshon mënyrën e të ngrënit dhe gjumit, por edhe ora biologjike e trupit të njeriut pëson një sërë ndryshimesh si fizikisht, ashtu edhe mendërisht.

Nga dehidrimi dhe uria për shkak të agjërimit, trupi i njeriut ngadalëson metabolizmin për të përdorur energjinë në mënyrë sa më efikase.

Megjithatë, agjërimi mund të shijohet duke kapur frymën e Ramazanit thjesht duke ndjekur rekomandimet se çfarë duhet të pini dhe ngrëni gjatë syfyrit (periudha e vaktit para lindjes së diellit) dhe pas iftarit (periudha e vaktit pas perëndimit të diellit).

Kuptimi i nevojave ushqyese të agjëruesit

Gjatë Ramazanit, për të plotësuar sasinë e energjisë dhe lëndëve ushqyese që trupi i njeriut ka nevojë gjatë ditës, preferohet ngrënia e ushqimeve të pasura me proteina, karbohidrate, vitamina dhe minerale, dhe të njëjtën kohë të sigurohet pirja e ujit të mjaftueshëm.

Në të njëjtën kohë, kjo nuk do të thotë që gjatë syfyrit agjëruesi duhet të konsumojë gjithçka që i nevojitet menjëherë. Nëse e bën këtë, trupi i tyre nuk mund të përdorë marrjen e energjisë menjëherë, gjë që mund të rezultojë në shtim në peshë. Kjo për shkak se metabolizmi i agjëruesit përshtatet me modelet e të ngrënit gjatë Ramazanit.

Të rriturit duhet të pinë 3 deri në 4 litra ujë në ditë. Edhe pse 40 për qind të kësaj sasie njeriu e merr nga ushqimet, lëngjet e frutave, uji mineral, çaji dhe pijet e tjera, sërish nevojitet të pihet 1,5 dhe 2,5 litra ujë në ditë. Kjo do të thotë që agjëruesi duhet të pijë dy ose tri gota ujë çdo orë nga iftari në syfyr.

Frutat e thata si hurmat, arrat dhe bajamet janë gjithashtu suplemente të shkëlqyera ushqimore. Ato mund ta bëjnë agjëruesin të ndihet i ngopur për orë të gjata gjatë gjithë ditës.

Nuk është vetëm shumëllojshmëria e ushqimit, por edhe porcionet luajnë një rol vendimtar në ushqimin e agjëruesit.

Rekomandohet të zgjidhen porcione më të vogla duke u ushqyer me mençuri.

Qëndrimi i shëndetshëm dhe i hidratuar gjatë Ramazanit

Gjatë Ramazanit, agjëruesi duhet të shmangë aktivitetet e përditshme që mund të dehidratojnë trupin e tyre, veçanërisht gjatë ditëve të nxehta të verës. Ata që punojnë në kushte të motit të nxehtë ose ata që janë atletë profesionistë dhe që dëshirojnë të agjërojnë, duhet përdorur suplemente ushqimore për një dietë të ekuilibruar dhe të shëndetshme që do të mbështesë aktivitetet e përditshme.

Për ata që ushtrojnë në mënyrë të rregullt rekomandohet vazhdimi i plotësimit të nevojave ditore për energji, proteina dhe ujë gjatë kohës së agjërimit. Për më tepër, duhet ulur kohëzgjatjen e ushtrimeve me 30 për qind gjatë Ramazanit.

Prishja e agjërimit me ushqime lehtësisht të tretshme është një opsion i mirë dhe i shëndetshëm.

Gjatë Ramazanit, njerëzit priren të hanë shumë ushqime shumë shpejt pas shumë orëve të gjata agjërimi. Mënyra më e mirë do ishte prishja e agjërimit me supë, më pas me ujë, ajran ose lëng frutash të shtrydhur të freskët, në mënyrë që të mund të hidratohet trupi pas një dite të gjatë dehidrimi dhe më pas mund të hahet pjata kryesore 10 ose 15 minuta më vonë.

Kjo do të parandalojë marrjen e tepërt të ushqimit duke i dhënë agjëruesit një ndjenjë të ngopjes, e cila nga ana tjetër do të ndihmojë sistemin e tretjes.

Për pjatën kryesore, mishi i pjekur në zkarë, i zier, pulë ose pjata me perime janë opsione të mira. Duke e përtypur plotësisht ushqimin dhe duke bërë shëtitje një ose dy orë pas iftarit, agjëruesi mund të ndihmojë sistemin e tretjes dhe atë kardiovaskular.

Ramazani është me të vërtetë një kohë e shenjtë e vitit dhe agjërimi është një pjesë e rëndësishme e këtij muaji të shenjtë, por siç mund të shihet, ka shumë opsione në dispozicion për të agjëruar dhe për t’u ushqyer shëndetshëm.