Gjermania përjashton “lëshime të mëtejshme” ndaj Rusisë

Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul tha të martën se vendi i tij është përgjithësisht i hapur për bisedime me Rusinë për një paqe të qëndrueshme në Ukrainë, por hodhi poshtë bërjen e “lëshimeve”, transmeton Anadolu.
“Para së gjithash, sigurisht, duhet të jetë Ukraina ajo që flet. Por ne jemi gjithashtu të përgatitur të flasim. Por nuk do të arrijmë në Moskë dhe të bëjmë lëshime të mëtejshme. Ne nuk do ta bëjmë këtë,” tha Wadephul në Forumin e Ukrainës “Cafe Kyiv” të organizuar nga Fondacioni Konrad Adenauer në Berlin.
“Nëse të shtënat ndalen, nëse ka një gatishmëri serioze për të folur, atëherë ne me siguri do të jemi atje. Por ne nuk po e lusim atë (Presidentin rus Vladimir Putin), për ta thënë troç. Në vend të kësaj, ne presim që një nga ofertat e arsyeshme të pranohet në fund,” shtoi ai.
Wadephul hodhi poshtë thirrjet nga brenda Partisë Social Demokratike (SPD), bashkëqeverisëse, për shembull, për t’iu afruar Putinit me oferta për bisedime për një armëpushim. “Nuk ka mungesë kanalesh për dialog. Por asnjë kanal nuk ndihmon nëse ai nuk dëshiron të flasë”, tha Wadephul.
Ministri i Jashtëm gjerman ka bërë thirrje të përsëritura për intensifikim të presionit ndaj Moskës që të bie dakord për bisedime armëpushimi.
“Pozicioni gjerman është shumë i qartë: ne duhet të tregojmë vendosmëri tani, ne duhet ta mbështesim Ukrainën në mënyrë të qëndrueshme dhe ne duhet të bëjmë pikërisht atë që bëmë vitin e kaluar – të vazhdojmë të rrisim presionin ndaj Rusisë”, tha Wadephul përpara një takimi të ministrave të jashtëm të BE-së në Bruksel të hënën.
“Kjo është arsyeja pse ne po punojmë intensivisht për paketën e 20-të të sanksioneve dhe jam gjithashtu i bindur se do të kemi sukses në fund të ditës”, shtoi ai.