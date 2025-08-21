Google prezanton veçoritë me Al të Pixel 10 në një video

Jemi të sigurt se e dini se sa të rëndësishme janë dy shkronja për prodhuesit e telefonave inteligjentë këto ditë.
Shkronjat “I” dhe “A” kanë shumë rëndësi për blerësit e telefonave inteligjentë.
Për ata prej jush që kanë përdorur aplikacionin Gemini të Google, ChatGPT të OpenAI ose ndonjë nga chatbotet me Al, është shumë e qartë se ata janë e ardhmja e asistentit digjital.
Google ka një avantazh pasi po zëvendëson Google Assistant me Gemini.
Kompania ka publikuar një njoftim paraprak që zbulon disa nga veçoritë me Al që janë tashmë të disponueshme në telefonat Pixel, të cilat do të jenë ende të disponueshme për serinë Pixel 10.
Fillon me një pyetje që të bën të mendosh: “Po sikur telefoni yt të mund të bënte gjëra që telefonat e tjerë nuk mund t’i bënin?”
Për shembull: “Po sikur kamera të mund të afrohej shumë, shumë, shumë afër ndërsa është shumë, shumë, shumë larg?”
Kjo i referohet Super Res Zoom, i cili është një veçori që përdor fotografinë kompjuterike dhe Al për të përmirësuar dhe shtuar detaje në fotot e zmadhuara të njerëzve ose kafshëve fizikisht larg, duke e bërë të duket sikur je pikërisht para tyre.
Ndryshe, do të mësojmë më shumë rreth aftësive të serisë Pixel 10 të mërkurën që vjen, më 20 gusht, kur zhvillohet eventi “Made by Google” dhe zbulohet linja Pixel 10.