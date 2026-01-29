iPhone 5s dhe iPhone 6 po marrin “një përditësim surprizë” të ri të iOS

Apple kohët e fundit lansoi përditësimet iOS 26.2.1 dhe iPadOS 26.2.1 për pajisjet e saj më të fundit.
Megjithatë, kompania gjithashtu lansoi një përditësim surprizë për disa modele më të vjetra, duke përfshirë iPhone 5s 13-vjeçar dhe iPhone 6 12-vjeçar.
iOS 12.5.8 dhe iPadOS 12.5.8 janë lansuar nga Apple për disa pajisje më të vjetra.
Përdoruesve me iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2/mini 3 ose iPod touch (gjenerata e 6-të) u rekomandohet të instalojnë përditësimin e ri.
Përditësimi nuk sjell asnjë veçori të re, por zgjeron certifikimet e kërkuara për të ekzekutuar iMessage, FaceTime dhe aktivizimin e pajisjes.
Prandaj, është e rëndësishme të instaloni përditësimin nëse doni të përdorni pajisjet e mësipërme pas janarit 2027.
Apple publikoi përditësimin e iOS 12 tetë vjet më parë dhe është mirë të shohësh që kompania ende ofron mbështetje për pajisjet më të vjetra.
Veçanërisht, Apple kishte instaluar më parë një përditësim sigurie për iPhone 5s dhe iPhone 6 në vitin 2023.