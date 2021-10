Kurat natyrale që ju ndihmojnë të kuroni plasaritjet e këmbëve

Cilat janë shkaqet e këtij problemi?

Këmbët tona janë viktima të thatësisë dhe kanë nevojë për shumë kujdes. Gjithashtu faktorë si alergjitë ndaj sandaleve plastike ose kimikateve mund të shkaktojnë çarje të mëdha, deri në gjakosje të tyre.

Ata që vuajnë nga ky problem ëndërrojnë këmbë të buta dhe të lëmuara. Mjekët popullorë argumentojnë se prapa këtij problemi mund të fshihen problemet më serioze shëndetësore, siç janë ndryshimet në gjëndrën tiroide dhe aciditeti i tepërt në gjak. Sidoqoftë, cilado qoftë arsyeja, ky është një problem shumë i bezdisshëm dhe i zakonshëm. Ju mund të kënaqeni që mund ta rregulloni lehtësisht këtë me këto ilaçe të bëra në shtëpi:

Qumësht dhe sodë buke

Në këtë recetë do të përdorni 2 ose 3 gota qumësht dhe pak sodë buke. Vendoseni qumështin në zjarr. Pastaj hidheni atë në enën ku do të vendosni këmbët. Zhysni këmbët tuaja në qumësht për 5 minuta. Pasi t’i nxirrni nga qumështi, vendosni pak sodë buke në këmbët tuaja dhe masazhojini lehtë. Mbajini këmbët në qumësht për 5 minuta të tjera. Pastaj pastrojini ato me një peshqir.

Pasta e orizit

Grini një grusht oriz dhe shtoni disa lugë mjaltë dhe uthull molle të mjaftueshme për të bërë një pastë të trashë. Nëse plasaritjet janë shumë të thella, shtoni një lugë vaj ulliri. Zhysni këmbët në ujë të nxehtë për 20 minuta dhe masazhojini butësisht me këtë pastë. Ju mund ta lini pastën në këmbët tuaja dhe mund të hiqni tepricën.

Mjaltë dhe vaj ulliri

Ju do të keni nevojë për një filxhan mjaltë, dy lugë vaj ulliri dhe ujë të nxehtë. Derdhni ujë të nxehtë në një legen, aq sa të mbuloni këmbët. Shtoni mjaltë dhe vaj ulliri në ujë dhe përziejini. Zhytni këmbët në ujë për 20 minuta dhe më pas bëni masazh. Nëse lëkura është shumë e trashë ndërsa shërohet, mund ta lyeni për ta bërë thembrën më të hollë.

Mjaltë dhe vaj kokosi

Përzieni dy lugë mjaltë dhe dy lugë vaj kokosi. Shtoni disa pika vaj esencial livando. Përziejini mirë dhe aplikojeni në këmbë. Vishni një palë çorape ose mbështillni këmbët tuaja me letër. Gjithmonë bëjeni këtë gjatë natës për dhjetë ditë ose derisa të përmirësohet. Pastaj vazhdoni me mirëmbajtjen parandaluese duke e aplikuar dy herë në javë.