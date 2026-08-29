Pse këmbët fryhen më shumë gjatë verës?

Gjatë ditëve të nxehta të verës, shumë njerëz vënë re se këmbët dhe kyçet u fryhen më shumë se zakonisht. Kjo ndodh sepse temperaturat e larta bëjnë që enët e gjakut të zgjerohen, duke vështirësuar kthimin e gjakut drejt zemrës. Si pasojë, lëngjet grumbullohen në indet e këmbëve dhe shkaktojnë ënjtje.
Fryrja mund të jetë më e theksuar tek personat që kalojnë shumë orë në këmbë ose ulur, tek gratë shtatzëna, si dhe tek ata që kanë probleme me qarkullimin e gjakut ose venat.
Për ta parandaluar këtë shqetësim, rekomandohet të pini mjaftueshëm ujë, të shmangni qëndrimin për kohë të gjatë në të njëjtin pozicion, të ecni rregullisht dhe, kur të keni mundësi, t’i mbani këmbët pak të ngritura. Gjithashtu, veshjet dhe këpucët e rehatshme mund të ndihmojnë në uljen e ënjtjes.
Nëse fryrja shfaqet papritur, është e shoqëruar me dhimbje të forta, skuqje ose prek vetëm njërën këmbë, është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek, pasi mund të jetë shenjë e një problemi më serioz shëndetësor.