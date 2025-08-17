Rusia bllokon thirrjet përmes WhatsApp dhe Telegram

Autoritetet ruse kanë njoftuar se po kufizojnë “pjesërisht” thirrjet përmes aplikacioneve të mesazheve Telegram dhe WhatsApp, hapi i fundit në një përpjekje për të forcuar kontrollin mbi internetin.
Në një deklaratë, media qeveritare dhe rregullatori i internetit Roskomnadzor e justifikuan masën si të nevojshme për luftimin e krimit, duke thënë se “sipas agjencive të zbatimit të ligjit dhe thirrjeve të shumta nga qytetarët, Telegram dhe WhatsApp janë bërë shërbimet kryesore zanore të përdorura për të mashtruar dhe zhvatur para, si dhe për të përfshirë qytetarët rusë në aktivitete sabotimi dhe terroriste”.
Rregullatori gjithashtu pretendoi se “kërkesat e përsëritura për të marrë kundërmasa janë injoruar”, shkruan euronews.
Një zëdhënës i Whatsapp tha në një deklaratë se aplikacioni i mesazheve të koduara “sfidon përpjekjet e qeverisë për të shkelur të drejtën e njerëzve për komunikim të sigurt, prandaj Rusia po përpiqet ta bllokojë atë”.
Bëhet e ditur se autoritetet ruse kanë kohë që janë angazhuar në një përpjekje të qëllimshme dhe shumëplanëshe për të frenuar internetin.
Me kalimin e viteve, ato kanë miratuar ligje kufizuese dhe kanë ndaluar faqet e internetit dhe platformat që nuk i përmbahen rregullave.
Teknologjia është përsosur për të monitoruar dhe manipuluar trafikun online.
Ndërsa është ende e mundur të anashkalohen kufizimet duke përdorur shërbime të rrjetit privat virtual (VPN), ato bllokohen gjithashtu rregullisht.