Twenty One blen 459 milionë dollarë Bitcoin

Përmes një deklarimi pranë SEC, Cantor Equity Partners zbuloi se Tether, një prej firmave që po bashkëpunon me Twenty One, se ka blerë 4,812.22 BTC me çmim mesatar prej 95,319 dollarë për monedhë duke shtuar në thesar 458.7 milionë dollarë.

Twenty One, një kompani e re e Bitcoin, që do të tregtojë aksionet e saj në bursën e Nasdaq pas bashkimit të planifikuar me Cantor Equity Partners, ka 459 milionë dollarë Bitcoin të gatshme për tu integruar në thesarin e saj falë blerjes së bërë nga gjiganti i stablecoin Tether.

Përmes një deklarimi pranë SEC, Cantor Equity Partners zbuloi se Tether, një prej firmave që po bashkëpunon me Twenty One, se ka blerë 4,812.22 BTC me çmim mesatar prej 95,319 dollarë për monedhë duke shtuar në thesar 458.7 milionë dollarë.

Twenty One, që po formohet falë një bashkëpunimi mes Tether, Bitfinex, Cantor Fitzgerald dhe SoftBank, planifikon të lançojë thesarin me më shumë se 42,000 Bitcoin që vlerësohen me afro 4.4 miliardë dollarë me çmimin aktual.

Shkrirja e planifikuar u njfotua në muajin Prill. Blerja vjen ndërsa çmimi i Bitcoin u rrit ditën e Marte në mbi 104 mijë dollarë, vetëm 4 përqind larg rekordit prej 108,786 dollarë vendosur në Janar. Gjithashtu kjo blerje vjen pasi Tether raportoi 1 miliardë dollarë të ardhura për tre mujorin e parë të vitit.