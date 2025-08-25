WhatsApp po përgatit një funksion të ri

Muajin e kaluar dëgjuam se WhatsApp po zhvillon një funksion që i lejon përdoruesit të vendosin kujtesa për thirrjet e humbura, dhe tani kemi më shumë informacion për këtë.
Mësuam se kompania në pronësi të Metës po punon në një funksion të ngjashëm me postën zanore për thirrjet e humbura – këtë e zbuloi ekipi i WABetaInfo, i cili vuri re zhvillimin e këtij funksioni në versionin beta 2.25.23.21 për Android.
Funksionon kështu: nëse telefononi dikë me thirrje zanore dhe ai nuk përgjigjet, WhatsApp do të shfaqë në ekran një shkurtore “Regjistro mesazh zanor” pranë opsioneve “Telefononi përsëri” dhe “Anulo”.
Opsioni “Regjistro mesazh zanor” do të shfaqet gjithashtu në bisedën me atë person.
Këto dy shkurtore do t’ju lejojnë të dërgoni shpejt një mesazh audio personit që nuk arriti të përgjigjet në thirrjen tuaj.
Sigurisht, ende mund të regjistroni një mesazh zanor veçmas duke prekur ikonën e kapëses në bisedë, por dërgimi i mesazheve zanore përmes këtyre shkurtoreve të reja duhet ta bëjë gjithë procesin më praktik.
WABetaInfo thotë se ky funksion është aktualisht në dispozicion për disa testues beta në Android, por nuk është e qartë nëse dhe kur do të publikohet për të gjithë.