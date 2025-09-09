Zbarkimet në “D-Day” dhe historia e krijuar nga inteligjenca artificiale

Një imazh i krijuar nga inteligjenca artificiale i një infermiereje gjatë Luftës së Dytë Botërore po qarkullon gjerësisht online.
Një imazh po shpërndahet shumë në rrjetet sociale, ku pretendohet se tregon një infermiere nga forcat Aleate gjatë Luftës së Dytë Botërore, e cila po regjistron emrat e ushtarëve që vdiqën gjatë zbarkimeve në Normandi, Francë.
Fotoja zakonisht ndahet me përshkrime që thonë se burrat u varrosën në varre të përkohshme në plazhin Omaha para se të ndërtoheshin varreza të rregullta, dhe se infermierja Clara Thompson kishte shkruar emrat e çdo ushtari që kishte përkujdesur.
Fletorja e saj u gjet dekada më vonë në depozitat e vajzës së saj. Imazhi është parë në shumë faqe Facebook dhe X (Twitter), por historia është trillim, dhe fotoja ka shenjat dalluese të krijimit nga inteligjenca artificiale.
Forcat Aleate ngritën tetë varreza ushtarake brenda katër ditëve pas zbarkimeve të D-Day më 6 qershor 1944, me infermieret e para amerikane dhe britanike që mbërritën përkatësisht më 10 dhe 12 qershor.
Në foto, infermierja e pretenduar nuk vesh një uniformë të saktë. Arkivat zyrtare tregojnë se infermieret ushtarake që shërbenin në Normandi vishnin rroba shumë të ndryshme nga ato që paraqiten në postimet në rrjetet sociale.
Gjithashtu, disa nga përmasat e infermieres në imazhin e krijuar nga AI janë të gabuara. Për shembull, nëse shikoni me kujdes gishtin e mesëm, duket në mënyrë të paqartë më i gjatë se sa duhet në krahasim me pjesën tjetër të dorës së saj.
Mbi 4000 ushtarë aleatë vdiqën në D-Day, dhe zbarkimet më pas çuan në çlirimin e Francës dhe më pas të pjesës tjetër të Evropës.
Kjo në fund të fundit hapi rrugën për fitoren e Aleatëve kundër Gjermanisë naziste, e cila u dorëzua në maj 1945.