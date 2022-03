A ndihmon masazhi për artritin?

Artriti mund të jetë një gjendje e dhimbshme. Simptomat kryesore janë dhimbjet kronike dhe ngurtësimi i kyçeve, të cilat mund ta bëjnë lëvizjen e përditshme të vështirë dhe të pakëndshme.

Ekzistojnë dy lloje të artritit: osteoartriti, i cili rezulton në prishjen e kërcit që mbron nyjat dhe artriti reumatoid, në të cilin sistemi imunitar gabimisht synon rreshtimin e nyjave. Të dy llojet e artritit mund të çojnë në inflamacion dhe dhimbje në nyje. Ndërsa masazhi nuk mund ta zgjidhë plotësisht këtë lloj dhimbjeje të kyçeve, ai mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të të dy llojeve të artritit.

Jonathan Wills, drejtor i Operacioneve dhe Terapist i Licencuar i Masazhit në “Woodhouse Day Spa”, tregon nëse masazhi mund të ndihmojë artritin dhe çfarë lloj masazhi është më i miri për dhimbjet e artritit.

“Masazhi mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve nga artriti dhe përmirësimin e lëvizshmërisë së kyçeve”, thotë Wills. “Siç thekson Instituti Kombëtar i Artritit dhe Sëmundjeve Muskulo-Skeletore dhe të Lëkurës, masazhi mund të ndihmojë në uljen e dhimbjes së artritit dhe përmirësimin e fleksibilitetit në muskuj, nyje dhe tendina.”

Studime të panumërta kanë treguar se masazhi mund të jetë një trajtim efektiv i përkohshëm për njerëzit me osteoartrit dhe artrit reumatoid. Mund të ndihmojë në përmirësimin e dhimbjes, zvogëlimin e ngurtësisë dhe lehtësimin e kryerjes së detyrave të përditshme.

Një studim i vitit 2017 zbuloi se shumica e njerëzve me osteoartrit të gjurit kishin një cilësi të përmirësuar të jetës dhe lëvizshmëri më të madhe të kyçeve pas marrjes së masazhit suedez. Një studim i vitit 2018 zbuloi gjithashtu se masazhet dy-javore përmirësonin ndjeshëm dhimbjen, ngurtësimin dhe funksionin te njerëzit me osteoartrit.

“Masazhi redukton ankthin dhe zvogëlon disa kushte të dhimbshme, por nuk e dimë se si po ndodhin këto gjëra,” thotë Christopher Moyer, një psikolog pranë Universitetit Wisconsin në Stout. Hulumtimet gjithashtu tregojnë masazhi ndihmon trupin të relaksohet duke ulur nivelet e stresit – kështu që masazhi mund të mos ndihmojë drejtpërdrejt me dhimbjen e kyçeve.

“Mekanizmi aktual që hyn në lojë është ende nën hetim,” tha Rosemary Chunco, një terapiste e licencuar për masazh. “Për shembull, një gjumë më i qetë që rezulton nga një masazh mund të ndihmojë me dhimbjen e artritit.”

Siç do ta dinë njerëzit me këtë gjendje, inflamacioni i artritit reumatoid ose ‘shpërthimet’ mund të shkaktohen nga një sërë faktorësh. Shumë ekspertë besojnë se masazhi jo vetëm që ndihmon për të trajtuar dhimbjen, por gjithashtu ndihmon në reduktimin e shpeshtësisë së shpërthimeve duke reduktuar stresin.

Çfarë lloj masazhi është më i mirë për artritin?

“Ka disa masazhe që mund të jenë të dobishme për artritin në varësi të nevojave dhe objektivave të personit”, thotë Wills. “Gurët e nxehtë, indet e thella dhe madje edhe masazhi sportiv – i cili mund të përfshijë pikën e nxitjes dhe lëshimin miofascial – mund të jenë të dobishëm”.

Masazhi suedez

Disa studime kanë treguar se masazhi suedez është veçanërisht i dobishëm për pacientët me osteoartrit, me një studim të vitit 2017 që zbuloi se ai mund të ndihmojë pacientët me artrit me dhimbje gjuri të relaksohen dhe të kryejnë detyrat e përditshme.

Terapia e çlirimit miofascial

Terapia e çlirimit miofascial është një trajtim që përfshin aplikimin e presionit të vazhdueshëm në zonat e synuara të trupit në mënyrë që të çlirohet indi fascial ndërlidhës që lidh muskujt dhe kockat. Në një studim të vitit 2011, një pacienti me artrit reumatoid iu dhanë gjashtë trajtime të çlirimit miofascial gjatë gjashtë javëve, duke raportuar përmirësime në dhimbje, lodhje dhe cilësi të jetës në përgjithësi.

Refleksologjia

Refleksologjia është gjetur gjithashtu të jetë një trajtim efektiv për njerëzit me artrit reumatoid. Një studim i vitit 2018 zbuloi se njerëzit me artrit reumatoid raportuan dukshëm më pak dhimbje dhe përmirësim të gjumit pas gjashtë javësh të refleksologjisë së këmbëve. Një studim tjetër i vitit 2010 zbuloi gjithashtu se refleksologjia mund të përmirësojë lodhjen te njerëzit me artrit reumatoid.

Ind i thellë

Masazhi i indeve të thella është i ngjashëm me masazhin suedez, por zakonisht përfshin presion më të fortë për të arritur indet më të thella të muskujve. Ky lloj masazhi mund të ndihmojë gjithashtu njerëzit me të dy llojet e artritit. Megjithatë, shumica e profesionistëve rekomandojnë shmangien e masazheve me intensitet shumë të madh pasi presioni i mesit të forcës është treguar të jetë më efektiv.

Guri i nxehtë

Në një masazh me gurë të nxehtë, një terapist do të vendosë gurë të nxehtë në zona të veçanta të shpinës për të ndihmuar në relaksimin e muskujve dhe për të lehtësuar tensionin. Masazhi me gurë të nxehtë konsiderohet një formë masazhi me presion të moderuar, kështu që përgjithësisht konsiderohet të jetë i dobishëm për njerëzit me artrit reumatoid.

Masazh sportiv

Deri më tani, ka pak kërkime mbi përfitimet e masazhit sportiv për njerëzit me artrit. Megjithatë, masazhet sportive janë shpesh të ngjashme me masazhet e indeve të thella – vetëm kini kujdes që të njoftoni terapistin tuaj se keni nevojë për presion të moderuar nëse keni artrit reumatoid.

Shumë studime sugjerojnë se terapia me masazh mund të jetë e dobishme për njerëzit me osteoartrit dhe artrit reumatoid. Si gjithmonë, përpara se të filloni një plan të ri trajtimi, ju duhet të flisni me mjekun tuaj nëse terapia e masazhit është zgjedhja e duhur.