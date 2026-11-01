ChatGPT mundëson kyçjen e bisedave me kod

Kompania OpenAI ka prezantuar një funksion të ri në ChatGPT, të quajtur “Locked Chats” (Bisedat e kyçura), i cili u mundëson përdoruesve të mbrojnë bisedat e tyre nga qasja e personave të tjerë.
Me aktivizimin e këtij funksioni, përdoruesit mund të zgjedhin që biseda të caktuara të mos shfaqen në historikun e zakonshëm të bisedave, në listën e bisedave të fiksuara apo në rezultatet e kërkimit.
Për t’i hapur këto biseda, kërkohet një kod PIN me katër shifra. Në telefonat iPhone dhe Android mund të përdoren edhe metodat e autentifikimit biometrik, si Face ID. Bisedat e mbrojtura do të grupohen në një hapësirë të veçantë të quajtur “Locked Chats”.
OpenAI synon që ky funksion të parandalojë shikimin e bisedave private nga persona të tjerë, veçanërisht në rastet kur përdoruesit ndodhen në vende publike ose ia japin telefonin dikujt tjetër.
Megjithatë, kompania sqaron se ky funksion nuk ofron enkriptim nga skaji në skaj dhe nuk e përjashton OpenAI-n nga detyrimet ligjore në rastet kur përdoruesi përballet me probleme në vendin e punës apo me ligjin.
Gjithashtu, kyçja e bisedave nuk i ndryshon automatikisht cilësimet për përdorimin e të dhënave në trajnimin e modeleve dhe as periudhën gjatë së cilës OpenAI i ruan bisedat.
Kompania paralajmëron se nëse përdoruesi duhet ta rivendosë kodin e qasjes në llogari, të gjitha bisedat e kyçura dhe skedarët e ngarkuar në atë hapësirë do të fshihen. Ky veprim nuk mund të zhbëhet dhe as shërbimi i mbështetjes së OpenAI-t nuk mund t’i rikthejë ato.
Funksioni po shpërndahet gradualisht dhe do të jetë i disponueshëm për të gjithë përdoruesit, përfshirë ata të versionit falas dhe abonentët e planeve Go, Plus dhe Pro.
Në pajisjet Android dhe iOS, përdoruesit do të mund ta përdorin edhe funksionin e bisedës me zë së bashku me bisedat e kyçura. Megjithatë, bisedat në Codex nuk mund të mbrohen me këtë veçori.