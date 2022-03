Disa nga mitet e dietës së diabetit që duhet të keni parasysh

Duke qenë sa diabeti është bërë një sëmundje mbizotëruese dhe gjendje shëndetësore rreth nesh, keqinterpretimet dhe gabimet kanë turbulluar shoqërinë në një sërë mënyrash.

Tani është bërë e vështirë të dihet se çfarë është një këshillë e saktë mbi sëmundjen apo një stigmë e dëmshme për të. Mund të jetë konfuze se si disa njerëz thonë se ngrënia e tepërt e sheqerit mund të çojë në diabet, por gjithashtu, për të parandaluar ngrënien e ushqimit diabetik pa sheqer, dikur diabetik.

Dr. Archana Batra, një dietologe, fizioterapiste dhe një edukatore e certifikuar për diabetin largon disa mite dhe besime të gabuara që rrethojnë diabetin midis njerëzve të përgjithshëm. Ja çfarë duhet të dini për një mënyrë jetese më të mirë dhe më të shëndetshme:

Ushqimi me niseshte duhet të shmanget

Ushqimi me niseshte, i njohur gjithashtu si ushqim me karbohidrate si gruri, orizi, buka, drithërat përbëjnë një pjesë të madhe të dietës së ekuilibruar të një personi. Ato janë burimet kryesore të komponentëve që japin energji dhe nuk duhen shmangur me çdo kusht. Megjithatë, meqenëse niseshteja zbërthehet në glukozë, e cila është gjithashtu një burim energjie për trupin, është thelbësore të dini sasinë e duhur të karbohidrateve të kërkuara nga trupi juaj.

Nuk duhet të ndryshoni planet tuaja të dietës.

Ekzistojnë dy lloje të diabetit, diabeti i tipit 2 është një sëmundje kumulative që vazhdon të intensifikohet me kalimin e kohës, nëse nuk kurohet. Kur diagnostikohet me Diabet, pankreasi në trupin tuaj është duke prodhuar një sasi të caktuar të insulinës. Por nëse nuk i ndryshoni zakonet tuaja të të ngrënit dhe planet e dietës sipas sëmundjes, pankreasi mund të ndalojë së vepruari së shpejti dhe do t’ju duhet të mbështeteni vetëm te pilulat dhe injeksionet e insulinës. Prandaj, është e nevojshme të ndryshoni dhe adoptoni një zakon të shëndetshëm të të ushqyerit dhe një plan diete të konsultuar nga dietologu, sipas kushteve tuaja shëndetësore.

Ju keni më shumë gjasa të sëmureni nëse jeni diabetik.

Të qenit diabetik nuk ju bën më të prirur ndaj sëmundjeve. Megjithatë, menaxhimi i nivelit të glukozës në gjak ndryshon në diabet, gjë që mund të rrisë ashpërsinë e sëmundjes ose infeksionit pasi të shkaktohet. Kjo varet edhe nga gjendja shëndetësore dhe ashpërsia e diabetit. Prandaj është e nevojshme të ndiqni një mënyrë jetese të shëndetshme dhe gjithashtu të merrni masa paraprake për të parandaluar infeksionet dhe sëmundjet.

Produktet natyrale dhe suplementet mund të kurojnë diabetin

Nga ana mjekësore, nuk ka një kurë të saktë për të trajtuar plotësisht diabetin. Prandaj, çdo pretendim nga produkti që thotë se mund të kurojë diabetin është i rremë. Shumë produkte natyrale ose suplemente mund të pakësojnë disa efekte diabetike, por asnjëri prej tyre nuk mund t’i shërojë ato. Thuhet gjithashtu se disa herë, këto produkte mund të ndërveprojnë me ilaçet e diabetit dhe të pengojnë efektin e tyre, duke shkaktuar komplikime të mëtejshme në rrezikun e diabetit.

Pra, gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të merrni ndonjë medikament ose ilaç.