Ushqimet e dobishme dhe të dëmshme për shëndetin e pankreasit

Pankreasi është një organ i vendosur në bark dhe luan një rol thelbësor në shndërrimin e ushqimit që hamë në lëndë djegëse për qelizat e trupit.

Funksioni i tij ndihmon në tretje, ndërsa funksioni endokrin rregullon sheqerin në gjak

Pankreasi ndodhet prapa stomakut në pjesën e sipërme të majtë të barkut. Ai është i rrethuar nga organe të tjera duke përfshirë zorrën e hollë, mëlçinë dhe shpretkën.

Është sfungjer, rreth 12.5 cm i gjatë dhe në formë dardhe të sheshtë ose peshku që shtrihet horizontalisht përgjatë barkut. Është i rrethuar nga disa enë të mëdha gjaku që sigurojnë gjak në pankreasin dhe organet e tjera të barkut. Deri në 95% të pankreasit përbëhet nga inde ekzokrine që prodhon enzima pankreatike për tretje.

Funksionet e pankreasit

Një pankreas i shëndetshëm prodhon kimikatet e duhura në sasitë e duhura për të tretur ushqimin që hamë.

Sipas faqes Columbia Surgery, ekzistojnë dy funksione të pankreasit:

Funksioni ekzokrin. Gjëndrat ekzokrine që pankreasi është përgjegjës për prodhimin e enzimave që janë të rëndësishme për tretjen. Këto enzima përfshijnë tripsinën dhe kimotripsinën për tretjen e proteinave; amilaza për tretjen e karbohidrateve; dhe lipaza për zbërthimin e yndyrës. Ndërsa ushqimi hyn në stomak, lëngjet lëshohen në kanalin kryesor të pankreasit, i cili lidhet me kanalin biliar për të shpërbërë dhe tretur yndyrat, proteinat dhe karbohidratet.

Funksioni endokrin. Ky funksion shërben për krijimin dhe çlirimin e hormoneve direkt në qarkullimin e gjakut. Dy hormonet kryesore të pankreasit janë insulina dhe glukagoni. Insulina ul sheqerin në gjak, ndërsa glukagoni e rrit atë. Ruajtja e niveleve të duhura të sheqerit në gjak është thelbësore për funksionimin e organeve kyçe duke përfshirë trurin, mëlçinë dhe veshkat.

Sëmundjet më të zakonshme të pankreasit sipas Healthline.com janë pankreatiti, pamjaftueshmëria ekzokrine e pankreasit, fibroza cistike, kanceri i pankreasit dhe diabeti.

Mbajtja e një pankreasi të shëndetshëm

Një dietë e ekuilibruar dhe shmangia e pirjes së duhanit dhe përdorimit kronik të alkoolit mund të ruajë shëndetin e pankreasit. Fondacioni Kombëtar i Pankreasit rekomandon konsumimin deri në 20 gram yndyrë, duke shmangur alkoolin dhe shumë ujë për hidratim. Një dietë me agjërim të rastësishëm mund të stimulojë rigjenerimin e pankreasit, gjë që mund të ndihmojë njerëzit me diabet.

Agjërimi përfshin konsumimin e shumë më pak kalorive se zakonisht për disa ditë. Fondacioni Kombëtar i Pankreasit po propozon një strategji të ngjashme për njerëzit që përjetojnë dhimbje pankreatike. Ata sugjerojnë një dietë të lëngshme për një deri në dy ditë, e cila përfshin lëng rrushi, supë, xhelatinë, mollë dhe boronicë. Agjërimi nuk mund të sigurojë të gjitha lëndët ushqyese të nevojshme për trupin. Pas agjërimit, është e nevojshme të sigurohet ushqim që mund të kompensojë lëndët ushqyese të humbura.

Nëse pankreasi është i përflakur, trupi nuk mund të prodhojë mjaftueshëm enzima tretëse për të ndihmuar në absorbimin e lëndëve ushqyese.

Prabhleen Chahal, një specialiste e pankreasit në Klinikën e Cleveland, beson se kjo është arsyeja pse njerëzit mund të kequshqehen me kalimin e kohës dhe të fillojnë të humbin peshë. Prandaj, është e rëndësishme që të keni një dietë që është e përshtatshme për pankreasin, e cila përbëhet nga proteina nga mishi pa dhjamë, me pak yndyrë me origjinë shtazore dhe me pak sheqerna të thjeshta.

Ushqime të mira për pankreasin

Një dietë e mbushur me perime, fruta, drithëra, fasule, thjerrëza, qumësht me pak yndyrë ose qumësht me pak yndyrë si qumështi i bajameve ose farave të lirit është i mirë për shëndetin e pankreasit. Të shëndetshme janë edhe ushqimet e pasura me antioksidantë si perimet e errëta, me gjethe, manaferrat e kuqe, boronicat, patatet e ëmbla, rrushi, karotat, arrat dhe shega.

Prabhleen Chahal rekomandon gjithashtu konsumimin e moderuar të avokados, vajit të ullirit, peshkut me vaj, arrave dhe farave. Dieta mesdhetare është një opsion i mirë për shërimin nga pankreatiti akut i lehtë dhe receta të shëndetshme mund të gjenden në librin e gatimit të Fondacionit Kombëtar të Pankreasit.

Përqendrimi në këto ushqime kufizon marrjen e kolesterolit dhe rrit marrjen e fibrave. Kjo zvogëlon rrezikun e zhvillimit të gurëve të tëmthit ose triglicerideve të larta, të cilat janë ndër shkaqet kryesore të pankreatitit akut. Antioksiduesit luftojnë radikalet e lira në trup, duke ndihmuar në uljen e inflamacionit.

Shtimi i triglicerideve me zinxhir të mesëm (MCTs), ose yndyrave të marra shpesh nga vaji i kokosit ose vaji i bërthamës së palmës, mund të ndihmojë gjithashtu në rritjen e përthithjes së lëndëve ushqyese në pankreatitin kronik, thotë Chahal.